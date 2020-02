Handball-Bundesliga : MT Melsungen stellt Trainer Grimm frei

Die Führung des Handball-Bundesligisten MT Melsungen hat Trainer Heiko Grimm nur vier Tage nach dem verkündeten Drei-Spiele-Ultimatum freigestellt. Dies teilte der hessische Verein mit.

von dpa

25. Februar 2020, 11:57 Uhr

«Wir haben bislang in dieser Saison kein konstantes Leistungsniveau erreicht, mussten nach Hochphasen immer wieder unerklärliche Ausreißer nach unten beklagen», begründete Vereinsvorstand Axel Geerken.

Noch am Freitag hatte der Verein «personelle Konsequenzen» angekündigt, falls es in den kommenden drei Spielen nicht besser werde. Melsungen spielte dann am Sonntag beim Vorletzten Eulen Ludwigshafen Remis. Der Verein sucht nach einer Aussage nun nach einem Nachfolger, vorerst übernimmt der bisherige Assistent Arjan Haenen.