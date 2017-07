Krach soll beendet werden : Zusatzgewichte in den DTM-Rennwagen sollen weg

vergrößern 1 von 1 Foto: Hz 1 von 1

Nach einem Machtkampf zwischen den Herstellern und dem Deutschen Motor Sport Bund sowie einem drohenden Image-Verlust soll im Deutschen Tourenwagen Masters wieder der Sport im Vordergrund stehen.

Den Zankapfel Zusatzgewichte in den Rennautos, der seit Wochen für Ärger und Unruhe in der DTM-Szene sorgt, wollen daher fast alle Beteiligten abschaffen - möglicherweise noch während der laufenden Saison. «So wie es jetzt ist, darf es nicht weitergehen», sagte der Mercedes-Teamchef Ulrich Fritz vor dem zehnten Lauf in Moskau der Deutschen Presse-Agentur. «Die Performance-Gewichte sind nicht das, was wir wollen.»

DTM-Chef Gerhard Berger hatte sich zuletzt bereits mehrfach für eine Abschaffung der Gewichte, die für mehr Ausgeglichenheit unter den drei Herstellern Audi, BMW und Mercedes sorgen sollen, ausgesprochen. Nun legte er am Rande des Moscow Raceway nach. «Wir müssen rasch dafür sorgen, dass der tolle Rennsport, den die DTM bietet, wieder in den Fokus rückt», erklärte der frühere Formel-1-Pilot aus Österreich.

An den Tagen davor hatte die seit Wochen anhaltende schlechte Stimmung in der DTM ihren Tiefpunkt erreicht, als der DMSB im Alleingang die bereits dritte Regeländerung zu den Performance-Gewichten in diesem Jahr bekanntgegeben hatte. Danach sollte ein Zufallsgenerator darüber entscheiden, welche Runden eines Laufs für die Berechnung der Gewichte in den Autos im kommenden Qualifying und im kommenden Rennen herangezogen würden.

Nachdem die Hersteller den Vorgang scharf kritisiert hatten, zog der DMSB zurück und setzte die Regeländerung aus. Der DMSB habe die einzig richtig Entscheidung getroffen», erklärte Berger. «Es wurde eingesehen, dass die geplante Änderung nicht die gewünschte Wirkung gehabt hätte.»

Tatsächlich wäre die neue Regel sogar kontraproduktiv gewesen. Nach dpa-Informationen hätte sie dazu geführt, dass Audi trotz des Doppelerfolgs, den beim neunten Saisonlauf der Gesamtführende René Rast aus Minden und Mike Rockenfeller herausgefahren hatten, am folgenden Tag sogar Gewicht hätte ausladen dürfen und noch schneller geworden wäre.

DMSB-Präsident Hans-Joachim Stuck schlug sich nun auf die Seite der Gewichte-Gegner und sagte: «Wir müssen endlich im Sinne des Sports eine Lösung finden, die die Performance-Gewichte abschafft.» Mit dieser Lösung wären auch alle 18 Fahrer im Feld einverstanden.

Nur BMW ziert sich als einziger DTM-Akteur noch, auf den Zug aufzuspringen. Er werde sich an die vor Saisonbeginn getroffenen Abmachungen halten, sagte BMW-Motorsportdirektor Jens Marquardt. Die Bayern hatten schon im vergangenen Jahr davon profitiert, dass Audi und Mercedes ihnen «halfen». BMW durfte unter anderem mit einem um 7,5 Kilogramm leichteren Auto fahren - und holte am Ende mit dem Fürther Marco Wittmann den Titel.

Offen ist, ob das in diesem Jahr noch einmal gelingt. Schon in den kommenden Tagen will die für die Regeln zuständige DTM-Kommission tagen. Dort steht BMW nun allein auf weiter Flur.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 13:37 Uhr