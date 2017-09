Schnellste Runde : Wittmann holt Pole für Sonntags-Rennen auf dem Nürburgring

vergrößern 1 von 1 Foto: Itr 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Sep.2017 | 12:46 Uhr

Für Wittmann ist es die zweite Pole in dieser Saison nach Startrang eins in Moskau. Dritter wurde Robert Wickens im Mercedes. Lucas Auer schaffte es nach Pole und Sieg am Samstag im Mercedes auf Rang vier. DTM-Spitzenreiter Matthias Ekström kam im Audi nicht über Rang 14 hinaus.