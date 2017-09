DTM-Rennen : Wieder Audi-Dreifacherfolg in der DTM - Ekström Fünfter

René Rast hat das dritte DTM-Rennen seiner Karriere gewonnen und Platz zwei in der Gesamtwertung übernommen. Der Audi-Fahrer kam am Sonntag in Spielberg mit 1,025 Sekunden Vorsprung auf seinen Markenkollegen Mike Rockenfeller ins Ziel.