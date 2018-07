DTM : Titelverteidiger Rast gewinnt DTM-Rennen in Zandvoort

Titelverteidiger René Rast hat im zehnten Saisonlauf des Deutschen Tourenwagen Masters für den ersten Audi-Sieg des Jahres gesorgt. Der 31-Jährige aus Minden verwies im niederländischen Zandvoort den Mercedes-Fahrer Gary Paffett auf den zweiten Platz.

von dpa

15. Juli 2018, 14:36 Uhr

Der Brite Paffett, der an gleicher Stelle am Vortag noch gewonnen hatte, baute mit seinem fast perfekten Wochenende die Führung in der DTM-Gesamtwertung aus. Mit nun 148 Punkten liegt der 37-Jährige nach Abschluss der ersten Saisonhälfte 27 Punkte vor seinem britischen Mercedes-Markenkollegen Paul di Resta, der am Sonntag als Dritter ins Ziel kam.