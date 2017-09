Motorrad-Superstar : Rossi will drei Wochen nach Crash sein Comeback wagen

vergrößern 1 von 1 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Sep.2017 | 16:26 Uhr

«Wir sehen uns in Aragon!», schrieb in einer Erklärung, die auf der Homepage der MotoGP veröffentlicht wurde. Rossi räumte ein, dass er am Ende des Tests am Dienstag mit 20 Runden - tags zuvor war er durch Regen frühzeitig gestoppt worden - auf dem Grand-Prix-Kurs ein paar Schmerzen verspürt habe. Der Medizin-Check am Mittwochmorgen sei aber positiv ausgegangen.

Allerdings absolvierte er die Proberunden noch nicht auf seiner Rennmaschine. Wenn er nun auch von den Rennärzten für fit erklärt werde, werde er nach dem ersten Freien Training eine Antwort haben. Das Rennmotorrad sei eine viel größere Herausforderung. Sollte Rossi auf seiner Yamaha doch nicht starten können, wird er durch Michael van der Mark ersetzt.

Rossi hatte sich die Verletzungen Anfang des Monats bei einem Enduro-Unfall in Borgo Pace zugezogen. Er werde alles tun, um so schnell wie möglich zurückzukehren, hatte er versichert. Bislang verpasste der neunmalige Motorrad-Weltmeister nur den Großen Preis von San Marino in Misano.