Motorrad-WM : Öttl in Top Sechs, Schrötter mit Glück im Unglück

Bei der Motorrad-Weltmeisterschaft hat Philipp Öttl Punkte gesammelt, Marcel Schrötter stürzte dagegen im dritten Saison-Rennen.

von dpa

22. April 2018, 21:37 Uhr

Motorrad-Pilot Philipp Öttl hat beim Großen Preis von Amerika in Austin einen Podestplatz nur knapp verpasst. Der KTM-Pilot aus Ainring wurde Sechster, ein Platz auf dem Podium war für die Nachwuchshoffnung aus Bayern aber in Reichweite.

Dem einzigen deutschen Teilnehmer der Moto3-WM fehlten weniger als drei Zehntelsekunden. Dank seiner ersten Punkte in dieser Saison schob sich Öttl in der WM-Wertung auf Position 14. Zu Spitzenreiter Jorge Martin (Spanien/Honda) fehlen Öttl aber bereits 45 Zähler.

In der Moto2-Klasse hatte Marcel Schrötter auf seiner Kalex Glück im Unglück. Der Pilot des deutschen IntactGP-Teams stürzte und schied auf dem Circuit of the Americas aus. Der 25 Jahre alte Bayer schlug hart auf den Asphalt und hatte Glück, dass er nicht von einem der nachfolgenden Fahrer überrollt wurde. Nach dem Sturz hielt sich Schrötter die Schulter und wirkte benommen. Sein Team befürchtete einen Schlüsselbeinbruch. Eine sofortige Untersuchung im Medical Center an der Strecke ergab aber, dass sich der Motorrad-Pilot aus Vilgertshofen keine Brüche zugezogen hatte.

Durch den Ausfall rutschte Schrötter in der Fahrerwertung aus den Top Ten. Nach drei von 19 Rennen ist er WM-Elfter. Zum Spitzenreiter Francesco Bagnaia (Italien/Kalex) fehlen Schrötter vor dem vierten Rennen der Saison bereits 42 Punkte.