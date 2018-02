Für Prema Powerteam : Mick Schumacher fährt weitere Saison in der Formel 3

Mick Schumacher wird auch in diesem Jahr für das italienische Prema Powerteam in der Formel 3 an den Start gehen. Das gab der Rennstall in einer Pressemitteilung bekannt.

von dpa

12. Februar 2018, 14:29 Uhr

Der 18 Jahre alte Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher hatte im vergangenen Jahr seine erste Saison in der Formel 3 absolviert.

Im Endklassement hatte Mick Schumacher den zwölften Platz belegt, sein bestes Resultat war ein dritter Rang beim Team-Heimrennen in Monza. Ziel des 18-Jährigen ist es, irgendwann den Sprung in die Formel 1 zu schaffen, die sein Vater mit sieben Titeln und 91 Rennsiegen geprägt hat wie kein zweiter Fahrer.

«Der Wettbewerb in der Formel 3 ist hart und eng», sagte Mick Schumacher, es bringe einen weiter, auf diesem Niveau zu kämpfen. «Deswegen freue ich mich sehr darauf, hier eine weitere Saison zu fahren.»