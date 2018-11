Nachwuchsrennfahrer : Mick Schumacher begeistert nach erster Formel-2-Ausfahrt

Mick Schumacher hat mit Begeisterung auf seine erste Formel-2-Ausfahrt reagiert. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher absolvierte auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi mit seinem Prema-Rennwagen zunächst Aerodynamiktests.

von dpa

29. November 2018, 15:50 Uhr

«In so einem starken Auto um die Strecke zu fahren, war spannend», sagte der 19-Jährige. «Es war sehr interessant und sehr schön.» Nach dem Gewinn der Formel-3-Europameisterschaft in diesem Jahr steigt Schumacher junior 2019 in die stärkste Nachwuchskategorie unterhalb der Formel 1 auf.

Als größte Unterschiede zwischen Formel 3 und Formel 2 nannte er nach seinen ersten Eindrücken bei den Probefahrten in der Wüste «das Gewicht und die Leistung». Ein Formel-3-Auto verfügt über rund 240 PS, eine Klasse höher liegt die Anzahl bei mehr als 600. Es sei «einfach unglaublich auf der Geraden, um wie viel schneller man fährt», sagte Schumacher. «Es macht sehr viel Spaß.» Tags zuvor hatte noch die Formel 1 Reifentests in Abu Dhabi absolviert.