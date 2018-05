Fahrer noch nicht bekannt : Mercedes-Einstieg in die Formel E kommt Ende 2019

Mercedes hat erste Details für sein Engagement in der Formel E bekanntgegeben. Wie die Stuttgarter mitteilten, steigt der schwäbische Autohersteller im Spätherbst 2019 zur dann sechsten Saison werksseitig in die Elektro-Rennserie ein.

von dpa

17. Mai 2018, 16:28 Uhr

Wer die Fahrer für die beiden Rennwagen des Mercedes EQ Formel E-Teams in der Saison 2019/2020 sein werden, erklärte das Unternehmen allerdings noch nicht.

«Die Formel E ist eine einzigartige Serie mit einigen ganz speziellen Herausforderungen für die Teams», sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. «Wir wissen, dass das Wettbewerbsniveau extrem hoch ist und wir gehen diese neue Aufgabe voller Elan, aber mit der nötigen Bescheidenheit an.»

Seit der Bekanntgabe im Juli 2017, dass Mercedes aus dem Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) zum Ende des laufenden Jahres aussteigen wird, war klar gewesen, dass die Schwaben neben der Formel 1 auch in der Formel E fahren würden. Neben Mercedes wird mit Porsche von Ende 2019 an ein weiterer Stuttgarter Autobauer in der Formel E starten. In der Serie werden dann zwölf Hersteller mit jeweils zwei Autos werkseitig vertreten sein.

Wie seit vielen Jahren in der DTM will Mercedes die Renneinsätze in der Formel E von der HWA AG aus dem schwäbischen Affalterbach abwickeln lassen. Bereits zur nächsten und dann fünften Saison tritt HWA in der Serie als Kundenteam von Venturi an und sammelt damit schon vor der Zusammenarbeit mit Mercedes Erfahrungen. HWA unterstützt Venturi, ein Rennstall aus Monaco, in dieser Saison bereits technisch. Damit ist auch endgültig klar, dass die Affalterbacher künftig nicht als Kundenteam in der DTM fahren werden.