Motorsporttalent : Maximilian Günther fährt in Formel E für BWW-Werksteam

Das deutsche Motorsporttalent Maximilian Günther fährt in der kommenden Saison in der vollelektrischen Rennserie Formel E für das Werksteam von BMW, wie der 22-Jährige aus Oberstdorf der «Bild»-Zeitung bestätigte.

von dpa

09. September 2019, 15:29 Uhr

Für ihn sei der Wechsel «in jedem Fall ein super Schritt», sagte Günther, der bei dem Rennstall den Portugiesen Antonio Felix da Costa ersetzt. Günther war in der abgelaufenen Saison in der Formel E für das Dragon-Team aktiv. Erfahrungen bei BMW hatte er zuvor im Nachwuchsprogramm gesammelt.

Die nächste Formel-E-Meisterschaft startet Ende November in Saudi-Arabien. In BMW, Mercedes, Audi und Porsche gibt es dabei erstmals vier deutsche Konstrukteure. Auch im sechsten Jahr findet Ende Mai 2020 wieder ein Rennen in Berlin statt.