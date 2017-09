Qualifikation : DTM-Fahrer Green erneut auf der Pole in Spielberg

vergrößern 1 von 1 Foto: Erwin Scheriau 1 von 1

von dpa

erstellt am 24.Sep.2017 | 12:58 Uhr

Der Brite war in Österreich 0,055 Sekunden schneller als sein Markenkollege René Rast und verkürzte seinen Rückstand auf Spitzenreiter Mattias Ekström um drei auf 25 Punkte. Der Schwede kam nicht über Rang acht hinaus. BMW-Pilot Marco Wittmann und Audi-Fahrer Mike Rockenfeller gehen aus der zweiten Startreihe in das Rennen. Green war bereits am Vortag Schnellster in der Quali und wurde im Rennen Zweiter.

Dem Österreicher Lucas Auer gelang keine gute Qualifikation. Der Gesamtdritte geht vom letzten Platz in das Rennen. Bester Mercedes-Fahrer war der Brite Gary Paffett auf Platz sechs.

