DTM : BMW holt die sechste Pole-Position in Serie: Farfus auf Eins

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Hinter dem Titelverteidiger belegte Maxime Martin Rang drei in der Qualifikation. Wie in Moskau und am Norisring war BMW auch in den Niederlanden im Kampf um Startplatz eins an beiden Tagen schneller als die Konkurrenz von Audi und BMW. Jamie Green kam im Audi auf Rang vier. Samstagssieger Timo Glock (BMW) geht von Rang fünf ins zwölfte Rennen der Saison (15.15 Uhr).

Spitzenreiter René Rast musste sich mit seinem Audi mit Platz sechs zufrieden geben. Seine schärfsten Verfolger, Mattias Ekström (Audi) und Lucas Auer (Mercedes), verpassten die Top 10. Bester Mercedes-Fahrer war wie tags zuvor Gary Paffett auf Rang acht.

DTM-Homepage

Fahrerübersicht

Sportliches Regelwerk der DTM

Technisches Regelwerk der DTM

Audi in der DTM

BMW in der DTM

Mercedes in der DTM

Mercedes-Infos zur DTM

Audi-Infos zur DTM

BMW-Infos zur DTM

DTM bei Youtube

Infos zur DTM-Übertragung der ARD

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 12:44 Uhr