Motorrad-WM in Malaysia : Bagnaia Moto2-Weltmeister - Martin holt Moto3-Titel

Der italienische Motorrad-Pilot Francesco Bagnaia ist vorzeitig Weltmeister in der Moto2. Dem 21-Jährigen genügte in Sepang im vorletzten Rennen des Jahres ein dritter Platz, um sich den Titel zu sichern.

von dpa

04. November 2018, 10:05 Uhr

In der Moto3 holte sich der Spanier Jorge Martin die Weltmeisterschaft. Er gewann das Rennen in Malaysia. Sein schärfster Konkurrenz, der Italiener Marco Bezzecchi, wurde nur Fünfter und hat keine Chance mehr auf den Titel. Das MotoGP-Rennen in Sepang gewann Marc Marquez. Der Spanier stand bereits seit zwei Läufen als Weltmeister fest. Das Saisonfinale findet am 18. November in Valencia statt.