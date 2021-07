NHL : Montreal kann Meisterschaft im Spiel gegen Tampa vertagen

Paul Chiasson/The Canadian Press via AP/dpa

Die Montreal Canadiens haben es geschafft, die Entscheidung um die Meisterschaft in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zu vertagen.

Montréal | Nach drei Niederlagen hintereinander standen sie am Montag (Ortszeit) mächtig unter Druck, setzten sich am Ende aber mit 3:2 nach Verlängerung durch - und verkürzten dadurch in der Best-of-Seven-Serie gegen die Tampa Bay Lightning auf 1:3. Der kanadische Traum eines weiteren NHL-Titels lebt somit weiter, denn zuletzt jubelte der Rekordmeister 1993....

