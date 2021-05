Weltmeisterschaft in Riga : Modus, Chancen & Co: Eishockey-WM als „Überraschungstüte“?

Nach den starken Auftritten 2019 hat sich das deutsche Eishockey-Nationalteam für die Weltmeisterschaft in Riga viel vorgenommen.

München | Erstmals seit 2019 findet wieder eine Eishockey-WM statt - trotz Coronavirus-Pandemie. Nach der Absage des in der Schweiz geplanten Turniers im vergangenen Jahr findet diesmal in Riga der Kampf um Gold, Silber und Bronze statt. Von Freitag an will auch das deutsche Nationalteam von Bundestrainer Toni Söderholm seinen hohen Ansprüchen gerecht werden...

