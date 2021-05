Formel 1 : Mick Schumacher vor Monaco-Training: Wird hektisch

Mick Schumacher hofft auf einen Runden-Marathon beim Training am Donnerstag für seinen ersten Formel-1-Klassiker in Monaco.

Monaco | „Es wird sicher hektisch, und es wird herausfordernd“, sagte der 22 Jahre alte Pilot des amerikanischen Haas-Teams bei einer Pressekonferenz im Fürstentum. „Wir müssen so viele Runden fahren wie nur möglich.“ In diesem Jahr können die Fahrer zum Auftakt in zwei Einheiten nur jeweils für eine Stunde statt 90 Minuten auf die Strecke. Gerade für Neuli...

