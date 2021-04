Haas-Pilot : Mick Schumacher: „Geiles Gefühl“ im Formel-1-Auto

Mick Schumacher genießt auch am Ende des Felds seine ersten Monate in der Formel 1.

Portimão | „Ein Formel-1-Auto ist schneller als alles andere. Man kann sich vorstellen, was für ein geiles Gefühl es ist, in so einem Auto zu sitzen“, sagte der 22 Jahre alte Pilot des Haas-Teams vor dem Grand Prix von Portugal. Auch als Lehrling im womöglich schwächsten Auto fühle er sich wohl in der Königsklasse. „Es ist nicht mehr fremd für mich, in ein Forme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.