Ehemaliger Schwimmstar : Michael Groß schlägt „Impfspenden“ für Olympia-Start vor

Impfberechtigte sollen nach einem Vorschlag des einstigen Schwimmstars Michael Groß Athleten für einen Olympia-Start freiwillig den Vortritt beim Coronaschutz lassen.

Frankfurt am Main | „Andere Impfberechtigte könnten ihr Vorrecht an Sportler „spenden““, schrieb der Olympiasieger in einem Beitrag auf dem beruflichen Netzwerk Xing. Anlass für den Vorstoß, den der 56-Jährige selbst als „ungewöhnliche Idee in einer außergewöhnlichen Ze...

