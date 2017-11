Handball-Bundesliga : Meister Rhein-Neckar Löwen gewinnt in Leipzig

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Vor 5135 Zuschauern in der Arena Leipzig waren Alexander Petersson (8) aufseiten der Gäste und Niclas Pieczkowski (4) beim SC DHfK die besten Werfer der Partie. Die Sachsen bleiben nach der fünften Saisonniederlage im Tabellen-Mittelfeld.

Die Mannheimer müssen keine 25 Stunden später in der Champions League beim FC Barcelona antreten. Nach der Partie in Leipzig ging es mit dem Bus nach Berlin, wo das Team unweit des Flughafens Schönefeld übernachtet und am Sonntagmorgen in den Flieger steigt. Zwischen der geplanten Ankunft in Barcelona und dem Anwurf liegen dann nur sechseinhalb Stunden (19.00 Uhr).

Gegen Leipzig entschieden die Löwen die Partie in den ersten fünf Minuten der zweiten Hälfte. Die physisch robusteren Gäste setzten sich auf 19:13 ab, auch weil Keeper Mikael Appelgren immer stärker wurde. Zum Schluss experimentierte Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen mit sieben Feldspielern und ohne Torwart, so dass die Hausherren noch zu einfachen Toren und etwas Ergebniskosmetik kamen.

