Eishockey : Meister ohne Finalspiel? Corona sorgt für DEL-Probleme

Das Coronavirus hat den Spielplan der Deutschen Eishockey Liga erheblich durcheinandergewirbelt. Es werden nicht alle Spiele nachgeholt werden können. Corona könnte über Abstieg und Titel entscheiden.

Der Schein einer zurückgekehrten Normalität in der Deutschen Eishockey Liga trügt. Sieben Spiele sind für Freitag angesetzt, wie an einem normalen Spieltag. Nach vielen Corona-Fällen und Spiel-Absagen sind die Sorgen, dass mehrere Teams gleichzeitig in Quarantäne sind, zumindest momentan vorbei. Neue Probleme aber drohen: Nicht alle ausgefallenen Par...

