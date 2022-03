ATP : Medwedew schlägt Routinier Murray bei Turnier in Miami

Daniil Medwedew hat das Duell zweier ehemaliger Tennis-Weltranglisten-Erster gegen Andy Murray beim Turnier in Miami klar gewonnen.

Der topgesetzte Russe siegte 6:4, 6:2 gegen den 34 Jahre alten Schotten, der nach langen Verletzungspausen nicht mehr an seine einstige Form herankommt. Nach einem Freilos zum Auftakt steht Medwedew dank des glatten Sieges in Florida nun in der dritten Runde. Der 26-Jährige hatte erst vor wenigen Wochen Novak Djokovic an der Spitze der Weltrangliste ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.