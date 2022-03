Tennis : Medwedew: Besser kurz Nummer eins, als gar nicht

Nach dem schnellen Verlust der Spitzenposition hofft der russische Tennisprofi Daniil Medwedew auf eine Rückkehr auf Platz eins der Weltrangliste.

„Ich werde mein Bestes versuchen, auf dem Trainingsplatz, in den Matches, bei Grand Slams, der Masters Series, um so viele Turniere wie möglich zu gewinnen und so viele Punkte wie möglich zu holen, um für lange Zeit die Nummer eins zu sein“, sagte Medwedew nach seinem Drittrunden-Aus in Indian Wells gegen den Franzosen Gael Monfils. Dadurch wird Medwed...

