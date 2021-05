Formel 1 : McLaren verlängert für mehrere Jahre mit Norris

Der britische Formel-1-Rennstall McLaren hat den Vertrag mit Lando Norris vorzeitig um mehrere Jahre verlängert.

Monaco | Das gab das Team vor dem Großen Preis von Monaco an diesem Wochenende bekannt. Wie lange das neue Arbeitspapier des 21 Jahre alten Briten gültig ist, teilte McLaren nicht mit. Norris fährt seit der Saison 2019 als Stammpilot für das Team. Damit sei die Fahrerpaarung für die kommenden Jahre „zementiert“, hieß es in der Bekanntgabe, nachdem in die...

