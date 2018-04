Zweite deutsche Medaille : Martyna Trajdos holt Bronze bei Judo-WM

Martyna Trajdos hat bei der Europameisterschaft in Tel Aviv mit Bronze die zweite Medaille für den Deutschen Judo-Bund erkämpft. Die 29-Jährige aus Hamburg gewann ihren Kampf um Rang drei gegen die Russin Jekaterina Walkowa.

von dpa

27. April 2018, 17:35 Uhr

Zuvor war Trajdos in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm im Halbfinale an der späteren Europameisterin Clarisse Agbegnenou aus Frankreich gescheitert und hatte damit die Chance auf ihren zweiten Europameister-Titel nach 2015 vergeben.

Trajdos' Bronze-Medaille ist nach Rang zwei für Theresa Stoll am Vortag der zweite Erfolg für das deutsche Teamn. Am Freitag hatten Igor Wandtke und Lukas Vennekold in der Klasse bis 73 Kilogramm trotz ihrer Auftakterfolge die Finalkämpfe verpasst. Die Vorjahres-Zweite Giovanna Scoccimarro verlor in der Klasse bis 70 Kilogramm ihren ersten Kampf. Am letzten EM-Tag am Samstag kämpfen drei deutsche Athleten um die Medaillen.