Gehaltsobergrenze : Martin Schulz: Riesige Ablösesummen im Fußball ein „Skandal“

Der SPD-Politiker Martin Schulz befürwortet eine Gehaltsobergrenze im Profi-Fußball.

Frankfurt am Main | „Die Exzesse bei der Spielerbezahlung und bei den Transfersummen überfordern die Vereine“, sagte er in einem Interview den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ablösesummen von mehreren hundert Millionen Euro seien ein „Skandal“. Auch Berater-Honorare sollten Schulz zufolge begrenzt werden. Wie auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff oder Grünen-Politiker C...

