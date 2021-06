Coronavirus-Pandemie : Martin Kaymer sagt Olympia-Start in Tokio ab

Golfspieler Martin Kaymer wird nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio für Deutschland auf Medaillenjagd gehen.

Berlin | Der zweimalige Major-Sieger hat sich in Anbetracht der momentanen Begleitumstände durch die Corona-Pandemie gegen eine Reise nach Japan entschieden. „Schweren Herzens habe ich mich dazu entschlossen, nicht an den Spielen in Tokio teilzunehmen. Es fühlt sich im Moment einfach nicht richtig an“, sagte der 36-Jährige aus Mettmann der Deutschen Presse-Age...

