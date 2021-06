Basketball : Maodo Lo: Müssen Schröder-Ausfall im Kollektiv auffangen

Nach dem Ausfall von NBA-Star Dennis Schröder sieht Alba Berlins Maodo Lo beim olympischen Qualifikationsturnier die gesamte Mannschaft gefordert.

Split, Kroatien | „Für mich persönlich bedeutet es natürlich mehr Verantwortung, aber wir müssen es als Kollektiv auffangen“, sagte Lo in einer Online-Pressekonferenz im Team-Quartier der deutschen Basketballer in Split. „Ich sehe es nicht so, dass ich es alleine tragen muss“, sagte der Point Guard vom deutschen Meister. Der Deutsche Basketball Bund hatte am Freitag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.