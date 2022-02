FA Cup : Man United scheitert im Elfmeter-Krimi

Den FA Cup hat Manchester United zuletzt 2016 gewonnen - und dabei bleibt es vorerst auch. Der englische Rekordmeister enttäuscht beim Aus gegen den Zweitligisten FC Middlesbrough.

Cristiano Ronaldo nahm den bitter enttäuschten Anthony Elanga in den Arm und tippte auf dem Weg in die Kabine zwei-, dreimal mit dem Zeigefinger auf seine Brust. Zu verstehen war nicht, was der Superstar dem erst 19-Jährigen zusprach, möglicherweise war es aber: Ich bin genauso schuld. Elanga hatte beim peinlichen Pokal-Aus des englischen Fußball-Reko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.