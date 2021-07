Diamond-League-Meeting : Malaika Mihambo glänzt mit Sieben-Meter-Sprung in Stockholm

Mit ihrem ersten Sieben-Meter-Satz in dieser Saison hat sich Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo für die Olympischen Spiele empfohlen.

Stockholm | Die 27-Jährige von der LG Kurpfalz flog vier Wochen vor Beginn der Leichtathletik-Wettkämpfe in Tokio beim Diamond-League-Meeting in Stockholm auf 7,02 Meter hinaus. Mihambo erzielte die Weite im dritten Versuch. Der Sieg ging nach der umstrittenen Regel in der Meeting-Serie, wonach die Top Drei im letzten Durchgang die Platzierung austragen, an di...

