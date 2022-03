Klarer Sieg gegen Vitality : MAD Lions hält Chance auf Playoffs in LoL-Liga LEC aufrecht

MAD Lions verbleibt im Rennen um die Playoffs der europäischen League-of-Legends-Liga LEC. Der Titelverteidiger hat seine Niederlagen-Serie gebrochen und Team Vitality mit einer dominanten Performance besiegt.

„Wir haben ohne Erwartungen gespielt. Das hat uns sehr geholfen“, sagte Javier „Elyoya“ Prades Batalla von MAD im Interview nach dem Spiel. „Heute war ein gutes Spiel. Wir haben bewiesen, dass wir viel mehr können, als wir in den letzten Wochen gezeigt haben.“ Für MAD stand nach sechs Niederlagen in Folge der Einzug in die Playoffs auf der Schippe. Ein...

