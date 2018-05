Antrag bei FIFA-Kongress : Machbarkeitsstudie für 48 Teams bei WM 2022

Eine Aufstockung der WM-Teilnehmerzahl auf 48 Teams schon bei der Fußball-WM 2022 in Katar wird bei der FIFA nun auch offiziell diskutiert.

von dpa

15. Mai 2018, 16:34 Uhr

Beim Kongress am 13. Juni in Moskau werden die Delegierten der 211 Mitgliedsländer des Fußball-Weltverbandes über einen Antrag der zehn südamerikanischen Verbände abstimmen, ob eine Machbarkeitsstudie für eine Turnier-Ausweitung in Auftrag gegeben werden soll. Das geht aus der am Dienstag von der FIFA veröffentlichten Kongress-Tagesordnung hervor.

Bislang sollen in Katar noch 32 Mannschaften den WM-Titel ausspielen, wie auch beim Turnier in diesem Sommer in Russland. Von 2026 an wird die WM dann mit 48 Teams stattfinden. Der Gastgeber der WM in acht Jahren wird beim Kongress in Moskau gekürt. Kandidaten sind Marokko sowie das Dreier-Bündnis aus Mexiko, Kanada und den USA.