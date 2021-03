Beachvolleyball : Ludwig/Kozuch gewinnen deutsches Duell knapp

Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch sind mit einem knappen Sieg auf die internationale Beachvolleyball-Bühne zurückgekehrt.

Doha | Das Nationalduo besiegte zum Auftakt des Welttour-Turniers in Katar das Perspektivteam Leonie Körtzinger und Sarah Schneider, die wie Ludwig/Kozuch am deutschen Bundesstützpunkt in Hamburg trainieren. Die Favoritinnen taten sich beim Restart nach langer Corona-Pause schwer und setzten sich erst dank besserer Aufschläge und eines finalen Blocks von Koz...

