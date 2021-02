Volleyball Bundesliga : Ligaboss Evers über Sonderrolle im Sport: Neid schlägt hoch

Verbandschef Michael Evers sorgt sich wegen möglicherweise wegbrechender Geldgeber bei den Vereinen um die Zukunft der Volleyball Bundesliga (VBL) über das Saisonende hinaus.

Mannheim | „Viele Vereine hatten in dieser Saison nur wenige Verluste bei den Sponsoren, weil die Sponsoren das Geld eingeplant hatten und auch gezahlt haben“, sagte Evers der Deutschen Presse-Agentur vor den Pokalendspielen am Sonntag in Mannheim. „Für die kom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.