Europa League : Leipziger Lehren aus der spanischen Abwehr-Überraschung

Sonntag in der Bundesliga in Berlin, Donnerstag in der Europa League in San Sebastian. Leipzig schöpft trotz Remis-Frust Optimismus aus dem Spielverlauf gegen Real Sociedad für die kommenden Aufgaben.

Nicht mal einer wie Domenico Tedesco war darauf gefasst. Der Fußballlehrer-Einser-Absolvent musste nach dem irgendwie doch mühsamen 2:2 in seinem ersten internationalen Spiel mit RB Leipzig zugeben: „Wir waren überrascht, dass der Gegner so tief verteidigt hat.“ So tief hieß: mit einer Fünfer-Abwehrkette. Und die machte RB das Fußballspielen in der Re...

