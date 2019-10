Leichtathletik-WM : Weitsprung-Topfavoritin Mihambo: «Momentan die Stärkste»

Die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo sieht ihrem Wettkampf bei der Leichtathletik-WM selbstbewusst und zuversichtlich entgegen.

von dpa

04. Oktober 2019, 09:11 Uhr

«Ich habe alle Wettkämpfe gewonnen, bei denen ich am Start war. Meistens mit um die 20 Zentimeter Vorsprung. Das ist außergewöhnlich und zeigt, auf welch gutem Niveau ich mich befinde», sagte die 25-Jährige in einem Interview dem «Sportbuzzer» und betonte vor der Medaillenvergabe am Sonntag (18.15 Uhr): «Von daher weiß ich, dass ich einen Puffer zu anderen Athletinnen habe. Ich weiß, dass ich momentan die Stärkste bin.»

Mihambo ist in diesem Jahr bereits sechs Mal über sieben Meter gesprungen. Die 7,16 Meter von den deutschen Meisterschaften in Berlin im Sommer sind Weltjahresbestleistung. Für die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Sommer könne sie sich auch einen Start im Sprint vorstellen, sagte die Leichtathletin von der LG Kurpfalz.

«Mein Traum ist es, auch im Sprint auf der großen internationalen Bühne zu stehen», sagte Mihambo. Einen Einzelstart über 100 Meter schloss sie aus, «weil er parallel zum Weitsprung ist». Denkbar sei die Staffel oder ein Start über die 200 Meter. «Aber das entscheiden wir, wenn es so weit ist», sagte die Weitsprung-Topfavoritin.