Erhöhte Sicherheit : Trotz Terrorattacke: New York Marathon findet statt

Der New York Marathon soll am Sonntag trotz der Terrorattacke in Manhattan stattfinden. Es würden rund 51 000 Läufer und 2,5 Millionen Zuschauer erwartet, teilten die Behörden am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit.