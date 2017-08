In Stockholm : Triathlet Nieschlag überrascht als Fünfter im WM-Rennen

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

Der in Saarbrücken trainierende Nieschlag lag nach 1500 Metern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen nur 26 Sekunden hinter dem britischen Sieger Jonathan Brownlee, acht Sekunden fehlten ihm zu Rang drei.

Der zweimalige deutsche Meister über die Sprintdistanz war noch zusammen mit dem Olympia-Zweiten von Rio de Janeiro als Erster auf die Laufstrecke gekommen, konnte aber mit Brownlees Tempo nicht mithalten.

Stockholm war die achte Station der diesjährigen World Triathlon Series. Das Finale findet Mitte September in Rotterdam statt. Nach der Enttäuschung bei den Olympischen Spielen in Brasilien baut die Deutsche Triathlon Union (DTU) eine neue Mannschaft im Hinblick auf Olympia 2020 und 2024 auf. Als eine Konsequenz nahmen deutsche Sportlerinnen und Sportler in diesem Jahr nur an wenigen ausgewählten WM-Rennen teil. Nieschlag war kurzfristig auf eigenen Wunsch von der DTU als einziger Triathlet für Stockholm gemeldet worden.

Bei den Frauen unterstrich Weltmeisterin Flora Duffy in der schwedischen Hauptstadt ihre derzeit herausragende Stellung. Die 29-Jährige von den Bermudas feierte ihren fünften Saisonsieg.

von dpa

erstellt am 26.Aug.2017 | 18:56 Uhr