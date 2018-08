Leichtathletik-EM : Speerwerferin Hussong schafft Finaleinzug mit Bestleistung

Speerwerferin Christin Hussong aus Zweibrücken hat mit einer starken persönlichen Bestleistung den Sprung ins Finale bei der Leichtathletik-EM in Berlin geschafft.

von dpa

09. August 2018, 14:42 Uhr

Im ersten Versuch der Qualifikation warf die 24-Jährige mit 67,29 Metern so weit wie nie zuvor und übertraf die geforderte Weite von 60,50 Metern deutlich. «67 Meter - ich kann es immer noch nicht glauben», sagte Hussong als Beste der Qualifikation. «Im Finale will ich mich noch weiter steigern.» Sie verfehlte den EM-Rekord der Griechin Mirela Manjani aus dem Jahr 2002 nur um 18 Zentimeter und schob sich in der ewigen deutschen Bestenliste auf Platz fünf. Das EM-Finale der besten zwölf Speerwerferinnen findet am Freitag (20.25 Uhr) statt.

Die Leverkusener Vereinskolleginnen Katharina Molitor mit 58,00 Metern und Dana Bergrath mit 53,61 Metern schieden hingegen aus.