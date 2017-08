Leichtathletik-WM : Siebenkämpferin Carolin Schäfer übernimmt Führung bei WM

vergrößern 1 von 2 Foto: Bernd Thissen 1 von 2

Im abschließenden 200-Meter-Lauf übertrumpfte Schäfer die bis dahin führende Belgierin Nafissatou Thiam (4014). «Ich bin wunschlos glücklich. Es war ein grandioser erster Tag und es ist riesig, hier zu sein», sagte Schäfer. «Strahlen kann ich mir erlauben bei diesem Ergebnis.»

Auf Rang drei vor dem Weitsprung, Speerwerfen und 800-Meter-Lauf am Sonntag liegt Yorgelis Rodriguez aus Kuba mit 3905 Punkten.

Die Olympia-Fünfte Schäfer war in 13,09 Sekunden über 100 Meter Hürden die drittschnellste Zeit gelaufen und hatte mit 1,86 Metern ihre persönliche Bestleistung im Hochsprung eingestellt. Im abschließenden 200-Meter-Sprint rannte sie 23,58 Sekunden. Thiam verlor in 24,57 Sekunden hier 94 Punkte auf Schäfer.

Mit 3655 Zählern belegt Schäfers Clubkollegin Claudia Salman-Rath den 13. Rang des Zwischenklassements. Im Hürdensprint erreichte sie 13,52 Sekunden und im Hochsprung war für sie bei 1,74 Metern Endstation. Mitfavoritin Katarina Johnson-Thompson musste sich nach dem Hochsprung aus dem Spitzenkampf verabschieden: Die Britin enttäuschte mit 1,80 Meter und verlor damit rund 200 Punkte auf ihre Konkurrentinnen.

Schäfer hatte sich mit 6836 Punkten, der zweitbesten Ausbeute des Jahres, beim Meeting in Götzis als Medaillenkandidatin empfohlen. Die 22 Jahre alte Olympiasiegerin Thiam führt die Weltbestenliste mit 7013 Punkten an und gilt als starke Speerwerferin am zweiten Tag. Für Schäfer wäre es die erste internationale Medaille auf der ganz großen Bühne. 2008 war sie bereits U20-Weltmeisterin.

von dpa

erstellt am 05.Aug.2017 | 23:01 Uhr