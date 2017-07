Unregelmäßigkeiten : Olympiasieger über 50 Kilometer Gehen unter Dopingverdacht

vergrößern 1 von 1 Foto: Ciro Fusco 1 von 1

Wie der Internationale Leichtathletikverband (IAAF) mitteilte, waren im biologischen Pass des Slowaken Unregelmäßigkeiten festgestellt worden. In dem Pass werden die Daten medizinischer Kontrollen gesammelt, die Hinweise auf ein mögliches Doping liefern können. Der 34-Jährige bleibe so lange gesperrt, bis eine Entscheidung in dem Fall getroffen worden sei, hieß es. Toth hatte 2015 in Peking den WM-Titel über 50 km gewonnen und bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro die Goldmedaille.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 16:23 Uhr