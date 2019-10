WM-Favoritin im Weitsprung : Mihambo springt in der Qualifikation fast sieben Meter

Topfavoritin Malaika Mihambo ist souverän in das Weitsprung-Finale bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha eingezogen.

von dpa

05. Oktober 2019, 18:41 Uhr

Die Europameisterin von der LG Kurpfalz kam in der Qualifikation im ersten Versuch gleich auf 6,98 Meter - dabei sprang sie deutlich vor dem Brett ab. Die vierfache Weltmeisterin Brittney Reese aus den USA verpasste hingegen um einen Zentimeter das Finale am Sonntag (18.15 Uhr MESZ/ZDF) im Khalifa-Stadion.

«Es war optimal. Der Anlauf war so ausgelegt, mit ein bisschen Puffer», sagte Mihambo und meinte mit Blick auf den Medaillenkampf: «Die Vorfreude ist auf jeden Fall da. In so einer Verfassung bei der WM zu stehen, das ist einfach super. Da freue ich mich natürlich sehr. Trotzdem ist man natürlich auch angespannt, weil man es erst einmal zeigen muss.»

Mihambo ist in diesem Jahr bereits 7,16 Meter weit geflogen und führt die internationale Bestenliste an. Sechs Mal hat die 25-Jährige in dieser Saison die Sieben-Meter-Marke übertroffen. «Eine super Quali von Malaika. Sie kann 7,20 Meter und mehr springen», sagte Heike Drechsler, die zweifache Weitsprung-Olympiasiegerin, der Deutschen Presse-Agentur.