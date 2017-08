Leichtathletik-WM : Kenianer Kipruto löst Kemboi als Hindernis-Weltmeister ab

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

Der Kenianer erkämpfte sich bei der Leichtathletik-WM in London den Titel in 8:14,12 Minuten. Silber gewann der Marokkaner Soufiane El-Bakkali in 8:14,49 vor dem Olympia-Zweiten Evan Jager aus den USA (8:15,53). Kemboi wurde diesmal nur Elfter; zuvor war der 35-Jährige vier Mal in Serie - von 2009 bis 2015 - Weltmeister geworden. Ein deutscher Teilnehmer hat sich für London nicht qualifizieren können.

08.Aug.2017