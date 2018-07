Neue persönliche Bestzeit : Hürdensprinterin Dutkiewicz in guter Form

Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz hat ihre persönliche Jahresbestzeit über 100 Meter auf 12,88 Sekunden gesteigert.

von dpa

01. Juli 2018, 16:46 Uhr

Die WM-Dritte vom TV Wattenscheid erzielte diese Leistung während der westfälischen Jugendmeisterschaften in Rheine. «Die Bahn war zwar superschnell, aber durch den wechselnden Wind, der mir vor allem während der Startphase ins Gesicht blies, waren die Bedingungen nicht allzu einfach. Trotzdem bin ich hochzufrieden, denn der Lauf war auch technisch in Ordnung», sagte die 26-Jährige.

Dutkiewicz bestritt in Rheine noch ein zweites Rennen und erzielte bei Rückenwind von 1,0 Metern je Sekunde 12,97 Sekunden. Damit blieb sie wie bei ihrem schnelleren Lauf deutlich unter der Norm von 13,10 Sekunden für die Europameisterschaften im August in Berlin. Bereits bei ihrem Saisonauftakt vor einer Woche in Mannheim hatte sie mit 12,89 Sekunden die EM-Vorgabe unterboten.