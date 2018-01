Start ins EM-Jahr : Erster Test für Speerwurf-Weltmeister Vetter am 3. Februar

Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter wird am 3. Februar in Offenburg erstmals im EM-Jahr einen Wettkampf bestreiten.

von dpa

24. Januar 2018, 15:16 Uhr

«Das sehe ich aber noch nicht als Saisonstart, das ist eher ein Ausgangstest. Da wollen wir mal sehen, wo der Speer landet», sagte der 24-Jährige von der LG Offenburg der Deutschen Presse-Agentur. Deutschlands «Leichtathlet des Jahres» wird danach bei der Winterwurf Challenge im portugiesischen Leiria (10./11. März) und zum Auftakt der Diamond League am 4. Mai in Doha/Katar starten.

Vetter ist nach der erfolgreichen WM-Saison 2017 optimal durch den Winter gekommen. «Mir geht's super, und auch das Training läuft super», sagte der Schützling von Speerwurf-Bundestrainer Boris Obergföll, der am Vorabend zum «Trainer des Jahres» im Landessportverband Baden-Württemberg gekürt wurde.

Der Test in Offenburg, organisiert von der LG und vom französischen Verband, findet in der Rüdiger-Hurrle-Leichtathletik-Halle statt. Die Speerwerfer laufen in der nach einer Seite offenen Halle an.

Beim europäischen Winter-Wettkampf in Leiria können die deutschen Werfer zum ersten Mal in dieser Saison die EM-Norm von 81,50 Metern erfüllen. «Da will ich schon mal ein Ausrufezeichen setzen», meinte Vetter. Sein deutscher Rekord steht bei 94,44 Metern. Europameisterschaften finden vom 7. bis 12. August im Berliner Olympiastadion statt.