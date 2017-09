Halbmarathon in Kopenhagen : Erfolgreicher Härtetest von Gabius für Frankfurt-Marathon

vergrößern 1 von 1 Foto: Silas Stein 1 von 1

Sechs Wochen vor dem Rennen in der Main-Metropole lief der 36-Jährige einen Halbmarathon in der dänischen Hauptstadt in starken 62:31 Minuten - das ist die zweitbeste Zeit seiner Karriere. Bei zunächst sehr guten Wetterbedingungen unterbot Gabius als 17. des Rennens die deutsche Jahresbestzeit des Frankfurters Homiyu Tesfaye (62:58) deutlich.

Nach dem Zieleinlauf der Elite musste der Halbmarathon wegen eines schweren Unwetters mit Hagel, Starkregen und Blitzen abgebrochen werden. Zwei Personen seien «in Verbindung mit Blitzschlag» verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Ritzau.

Die Organisatoren wiesen Läufer an, sich nicht länger im Zielbereich aufzuhalten, sondern direkt nach Hause zu fahren. Die Laufzeiten konnten wegen Stromausfalls auch vor der Absage bereits nicht mehr zuverlässig gemessen werden.

Schneller als in Kopenhagen war Gabius, der für den Verein TherapieReha Bottwartal läuft und in Stuttgart wohnt, lediglich bei seinem Halbmarathon-Debüt 2014 in New York mit 62:09. In Frankfurt hatte er vor zwei Jahren den deutschen Marathonrekord von 2:08:33 Stunden aufgestellt.

Sieger über die 21,0975-Kilometer-Distanz wurde Abraham Cheroben in der Jahresweltbestzeit von 58:40 Minuten. Der für Bahrain startende frühere Kenianer kam mit der viertbesten je gelaufenen Zeit ins Ziel. Er verpasste den sieben Jahre alten Halbmarathon-Weltrekord von Zersenay Tadese (Eritrea/58:23) lediglich um 17 Sekunden.

