Jugendmeisterschaften : Drechsler feiert Premiere als Weitsprung-Kampfrichterin

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

Die ehemalige Welt- und Europameisterin will in dieser Funktion auch bei den Europameisterschaften im kommenden Jahr in Berlin mitwirken. «Wenn man die Leichtathletik liebt, dann möchte man etwas zurückgeben», sagte Drechsler. Auch die ehemalige Hammerwurf-Weltmeisterin Betty Heidler (Berlin) möchte künftig als Kampfrichterin arbeiten.

von dpa

erstellt am 05.Aug.2017 | 20:16 Uhr