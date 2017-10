Leichtathletik-Superstar : Bolt hofft weiter auf Fußball-Karriere: «Persönliches Ziel»

Usain Bolt hält an seiner Hoffnung auf eine späte Fußballkarriere fest. «Das ist ein persönliches Ziel. Mir ist es egal, was andere Leute darüber sagen», sagte der frühere Supersprinter am Rande des Formel-1-Rennens in Austin.