Weltmeisterschaft in London : 800-Meter-Titelverteidiger Rudisha sagt WM ab

Der Titelverteidiger aus Kenia kann wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel nicht bei den Titelkämpfen in London starten, die an diesem Freitag beginnen. Er sei traurig und enttäuscht, schrieb Rudisha am Montag bei Twitter. Im Londoner Olympiastadion hatte der 28-Jährige bei den Spielen 2012 in 1:40,91 Minuten den aktuellen Weltrekord aufgestellt. Auch im vorigen Jahr in Rio de Janeiro hatte er Olympia-Gold geholt.

von dpa

erstellt am 31.Jul.2017 | 18:23 Uhr