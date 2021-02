DM und EM : Leichtathletik-Hallentitelkämpfe im Zeichen von Corona

Auch die Leichtathleten messen sich unter Corona-Bedingungen: Nach den nationalen Titelkämpfen in Dortmund geht es zur Hallen-EM in Polen. Für viele ist es ein wichtiger Gradmesser in der Olympia-Vorbereitung.

Dortmund | Die Disziplin dauert mindestens eine halbe Stunde und ist neu in der deutschen Leichtathletik: „Lüftung“ steht gelb markiert mitten im Zeitplan der Hallen-Titelkämpfe in Dortmund am Samstag (13.35 Uhr) und Sonntag (11.30 Uhr). Nach den Geistermeister...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.